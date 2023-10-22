Китай создал проблему для торговли нефтью между Индией и Россией

Индия отказалась оплачивать поставки российской нефти в юанях, так как отношения между государством и Китаем начинают накаляться,

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщает издание Bloomberg.

Сообщается, что индийское правительство Нарендры Моди отвергло просьбы российских производителей об оплате энергоресурса в юанях, а государству принадлежит около 70 процентов перерабатывающих предприятий.

Как пишет издание, ранее крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corp. оплатила несколько партий нефти юанями, но после запрета правительства прекратило это делать.

Проблема оплаты нефти из России беспокоит обоих партнеров, так как платежи в долларах затруднены из-за санкционного давления, в том числе ценового потолка, а платежи в рупиях неудобны российской стороне.