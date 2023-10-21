https://news.day.az/world/1608430.html Гумпомощь на пути в сектор Газа - КПП "Рафах" открылся
Гумпомощь на пути в сектор Газа - КПП "Рафах" открылся
Грузовики с первой гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через КПП "Рафах".
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал al Arabiya.
"Грузовики с гуманитарной помощью, среди которой медицинские лекарства и препараты, начали проезжать в сектор Газа через египетский КПП в Рафахе", - сообщает корреспондент телеканала с места события.
Отмечается также, что иностранные граждане в секторе Газа смогут покинуть анклав через КПП "Рафах" в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что на границе Египта и сектора Газа скопилось около 200 грузовиков с гуманитарной помощью.
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