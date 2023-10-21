"Демократическая" Армения оказалась не нужна США

Америка готовится выделить около 106 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля, передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ.

Согласно предоставленным данным, дополнительное финансирование включает 61,4 миллиарда долларов для Украины, включая пополнение американского оружия и около 14,3 миллиарда долларов для Израиля.

Примерно 9,15 миллиарда долларов будет направлено на гуманитарную помощь для обеих стран и на заблокированной палестинской территории в секторе Газа.

Остальная часть будет направлена на укрепление внутренней безопасности США, включая усиление пограничной безопасности с соседями.

Проект американского правительства вызвал бурные негодования среди армян, которые удивились и обиделись на то, что США обделили вниманием "демократическую Армению". Если верить армянским журналистам, то Армения является одной из стран, которая больше всех нуждается в помощи американского правительства, так как "разделяет взгляды Вашингтона на демократию".

Исходя из распределения американским правительством средств, получается, что Белый Дом не видит Армению в числе демократичных стран и не считает ее важным союзником, "разделяющим общие ценности".