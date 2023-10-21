Глава МИД Британии призвал обеспечить стабильные поставки помощи в Газу

Великобритания приветствует доставку первых гуманитарных грузов в сектор Газа и выступает за обеспечение стабильных поставок помощи жителям анклава.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

"Грузовики с жизненно важной помощью начинают пересекать [контрольно-пропускной пункт] "Рафах" в Газе. Эта помощь является спасательным кругом для испытывающих страдания людей. Но это не должно быть разовым событием. Великобритания продолжает настаивать на обеспечении гуманитарного доступа в Газу", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее мы писали о том, что первая партия гумпомощи находится в пути в сектор Газа.