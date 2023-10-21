Стало известно, когда снова откроют КПП "Рафах" для грузовиков с гумпомощью для Газы

Контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта с сектором Газа, планируется открыть для доставки следующей партии гуманитарной помощи для населения анклава в понедельник, 23 октября. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на информацию представителя ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее через КПП прошли 20 грузовых машин с гуманитарной помощью, доставленной в течение последних нескольких дней международным сообществом в аэропорт города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Контроль за транспортировку грузов осуществляется Обществом Красного Полумесяца Египта и ООН.

Пока нет информации относительно разрешения на переход через "Рафах" иностранцев и лиц с двойным гражданством, находящихся на территории сектора, в Египет.