ООН обратилась к Швеции

Швеция должна проявлять бдительность в отношении религиозной нетерпимости в обществе в свете случаев сожжения Корана. С такой рекомендацией Стокгольму выступила спецдокладчик ООН по вопросу о свободе религии или убеждений Назила Ганеа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении, распространенном в Женеве, по итогам 10-дневной поездки в королевство, она призвала Швецию активизировать взаимодействие и диалог с религиозными общинами для борьбы с религиозной нетерпимостью "в контексте тревожных и повторяющихся случаев сожжения Священного Корана". "Необходимо проявлять бдительность в отношении религиозной или связанной с убеждениями нетерпимости и дискриминации внутри общества. Общественное преследование, дискриминация и угрозы не должны скрываться", - отметила Ганеа.

Спецдокладчик считает, что историческая однородность шведского общества и его светская модель повлияли на понимание религии как "индивидуального и частного явления". Однако общественные структуры существенно изменились, в том числе вследствие миграции, напомнила она. Спектр возникающих проблем нельзя недооценивать, и "любое самоуспокоение властей на разных уровнях" может привести к "задержкам в доступе к правосудию" и недоверию, резюмировала Ганеа.

Полный доклад об итогах поездки в Швецию спецдокладчик представит Совету ООН по правам человека на его следующей сессии - в марте 2024 года.

Летом этого года в Швеции и Дании прошло несколько акций сожжения Корана. Их организатором в Швеции выступал политический активист иракского происхождения Салван Момика, в Дании - праворадикальная группа "Датские патриоты". Акции вызвали возмущение мусульман по всему миру и спровоцировали нападения на диппредставительства Швеции в некоторых странах Ближнего Востока. Они также негативно отразились на отношениях Швеции и Турции, власти которой еще не одобрили заявку Стокгольма на вступление в НАТО.