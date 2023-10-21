В Швеции могут начать депортировать тех, кто симпатизирует ХАМАС

Шведский министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард рассказала газете Aftonbladet, что в будущем власти потенциально смогут депортировать из королевства людей, которые симпатизируют палестинскому движению ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, если человек поддерживает тот путь, который распространяет террор, то под вопрос ставится его право пребывания в стране.

До этого главный офис британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне облили красной краской из-за того, что она отказалась называть радикальное движение ХАМАС террористами.