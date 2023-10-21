В Германии заявили о переплате в разы за американский газ

ФРГ платит за нынешние поставки газа в разы больше, чем платила за российское топливо. Об этом заявил корреспонденту ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре, передает Day.Az.

"Российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках - прежде всего, сжиженного газа из США. Германия платит в три-четыре раза больше за эти поставки, но газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует нашим экологическим стандартам", - отметил он, не приведя более точной статистики.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия начала отказываться после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной.

Правительство ФРГ в сложившейся ситуации рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ. Суммарная мощность нынешних плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год - это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку". Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.