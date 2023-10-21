https://news.day.az/world/1608481.html Мишель провел в Каире встречу с Аббасом
Мишель провел в Каире встречу с Аббасом
Глава Евросовета Шарль Мишель провел в Каире встречу с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, в ходе которой заявил, что нет альтернативы мирному процессу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).
"На полях саммита в Каире состоялась встреча с президентом Аббасом. Другой альтернативы миру, основанному на сосуществовании двух государств, не существует. ЕС готов продолжать играть свою роль в этих усилиях", - сказал он.
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