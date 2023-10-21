https://news.day.az/world/1608482.html Армия Израиля заявила о подготовке к новым шагам в Газе
Армия Израиля заявила о подготовке к новым шагам в Газе
Израильские военные готовятся к дальнейшим шагам в рамках военной операции в секторе Газа, в том числе к наземной операции. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Армия обороны Израиля продолжает подготовку к следующему этапу войны, в том числе к наземным операциям", - говорится в сообщении.
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