Армия Израиля заявила о подготовке к новым шагам в Газе

Израильские военные готовятся к дальнейшим шагам в рамках военной операции в секторе Газа, в том числе к наземной операции. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Армия обороны Израиля продолжает подготовку к следующему этапу войны, в том числе к наземным операциям", - говорится в сообщении.