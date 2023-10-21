Хакан Фидан о риске появления новых очагов конфликтов по всему миру

Нынешний кризис на Ближнем Востоке может распространиться на другие регионы мира. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время выступления на каирском саммите мира по Палестине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация в Палестине всегда была трагедией. Сейчас она превращается в бойню. Не может быть никакой причины или оправдания для причинения таких страданий населению Газы. Если позволить ему развиваться, этот кризис способен зажечь новые очаги конфликтов и нестабильности по всему миру. Турция выступает за скорейшее прекращение огня и постоянную помощь населению сектора Газа без каких-либо предварительных условий", - сказал министр.

Он отметил, что наряду с риском дальнейшей эскалации текущий кризис "может стать и шансом на стабильный мир в регионе". "И на этом историческом перекрестке нам нужно сделать правильные шаги. Турция считает, что верные шаги начинаются с прекращения огня и безусловного оказания помощи Газе. И одновременно нам надо возродить мирный процесс на принципах создания двух государств с формированием независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Это не просто обязательный принцип, это еще и стратегический императив для международной безопасности и стабильности", - заявил Фидан.

По его убеждению, все участники саммита "согласны с этим, но необходимо идти дальше и реализовывать на практике это видение". "Более того, должен быть создан механизм стран-гарантов, которые бы мониторили, контролировали и при необходимости заставляли стороны принимать меры для выполнения их обязательств. Турция готова и далее развивать эту концепцию, а также разделить эту ответственность", - заявил глава МИД Турции.