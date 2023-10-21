Эрдоган обсудил с генсеком НАТО израильско-палестинский конфликт

Состоялся телефонный разговор Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Турции, передает Day.Az.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе военный конфликт между Израилем и Палестиной.

Было отмечено, что Турция готова приложить все усилия для достижения стабильности в регионе.