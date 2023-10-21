https://news.day.az/world/1608503.html Эрдоган обсудил с генсеком НАТО израильско-палестинский конфликт
Эрдоган обсудил с генсеком НАТО израильско-палестинский конфликт
Состоялся телефонный разговор Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Турции, передает Day.Az.
Сообщается, что стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе военный конфликт между Израилем и Палестиной.
Было отмечено, что Турция готова приложить все усилия для достижения стабильности в регионе.
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