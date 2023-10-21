https://news.day.az/world/1608507.html Байден заговорил о новом миропорядке
Байден заговорил о новом миропорядке
Человечеству нужен новый мировой порядок, который способны построить США. С таким заявлением на предвыборном мероприятии выступил американский президент Джо Байден, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Нужен новый мировой порядок", - сказал глава Белого дома, отметив, что американцы способны "объединить мир так, как этого никогда не было раньше" в случае, если будут "достаточно дерзки и уверены в себе".
По словам Байдена, новый миропорядок "расширит перспективы мира, а не уменьшит их".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре