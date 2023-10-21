Вучич сообщил о тяжелом разговоре с представителями Запада

Состоявшийся в субботу, 21 октября, разговор президента Сербии Александра Вучича с представителями Европейского Союза (ЕС) и крупнейших стран Запада по вопросу Косова и Метохии и независимой политики Белграда был тяжелым. Об этом заявил глава государства по итогам встречи, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Тяжелая встреча с "пятеркой". Уверен, что в предстоящем периоде найдем путь для выхода из кризиса. Ожидаю важные встречи в Брюсселе", - отметил он.