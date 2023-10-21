Генсек ООН вступился за палестинцев

Вторжение боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября не может быть поводом для коллективного наказания палестинцев.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на каирском саммите мира по Палестине.

"Мы не можем и не должны игнорировать более широкий контекст этих трагических событий - затянувшийся конфликт и 56 лет оккупации, это ужасное нападение не может быть поводом для коллективного наказания палестинского народа", - сказал генсек. Он подчеркнул, что международное право должно соблюдаться.

Гутерриш также призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.