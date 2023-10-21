https://news.day.az/world/1608528.html Израиль усилит удары по сектору Газа
Израиль усилит удары по сектору Газа
Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что удары по сектору Газа будут усилены, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Он анонсировал увеличение количества ударов по Палестине, а также вновь призвал палестинцев эвакуироваться.
Хагари также указал, что Израиль сконцентрирован на боевых действиях в Газе, но "готов к любому развитию событий на всем Ближнем Востоке".
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