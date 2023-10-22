В США неизвестные жестоко убили женщину-раввина

Религиозного лидера еврейской общины американского города Детройта, раввина Саманту Уолл жестоко убили неизвестные 21 октября по не установленным пока мотивам, сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти и информацию синагоги. Женщину нашли мертвой с многочисленными ножевыми ранениями, кровавый след тянулся к ее дому, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Полиция предполагает, что преступление было совершено в здании. Дело передано в отдел расследования убийств.

По данным полиции, председатель правления синагоги Детройта была найдена мертвой в субботу утром с множественными ножевыми ранениями возле своего дома, - отмечается в сообщении телеканала.

Уолл, которой было 40 лет, возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта. Она занималась налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами, работала в аппарате конгрессвумен от Демократической партии Элиссы Слоткин.