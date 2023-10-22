https://news.day.az/world/1608540.html Китай направил на Ближний Восток военные корабли
Китай направил на Ближний Восток военные корабли
Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что существующая напряженность в регионе "кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну".
В состав оперативной группы военных кораблей входят эсминец "Цзыбо", фрегат "Цзинчжоу" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху".
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