Китай направил на Ближний Восток военные корабли

Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что существующая напряженность в регионе "кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну".

В состав оперативной группы военных кораблей входят эсминец "Цзыбо", фрегат "Цзинчжоу" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху".