Блинкен предупредил премьера Ливана

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил премьер-министра Ливана Наджиба Микати, что жители республики могут пострадать в случае ее втягивания в палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам пресс-секретаря Государственного департамента США Мэтью Миллера, 20 октября политики провели телефонный разговор. В ходе беседы Блинкен указал, что американские власти готовы оказать поддержку ливанскому народу.

В то же время госсекретарь сообщил об обеспокоенности США из-за роста напряженности на границе Ливана и Израиля. В связи с этим представитель Вашингтона призвал ливанского политика уважать интересы граждан страны, которые могут пострадать в случае дальнейшего втягивания Бейрута в боевые действия.