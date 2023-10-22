ЦАХАЛ нанес авиаудар по подземному туннелю террористов

Армия обороны Израиля совместно с Израильским агентством безопасности нанесла авиаудар по подземному туннелю в городе Дженин. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным ведомства, туннель находился под мечетью Аль-Ансар. Его использовали участники группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

"Мечеть использовалась террористами как командный центр для планирования терактов против гражданского населения и как база для их совершения", - говорится в заявлении.

В социальной сети X очевидцы публикуют кадры последствий прилета. По неуточненным данным, в результате авиаудара погибли как минимум два человека и еще несколько десятков получили ранения.