В крупнейшей экономике Европы обрушились цены на электроэнергию

Цены производителей в Германии, являющейся крупнейшей экономикой Европы, снизились в сентябре в годовом выражении на 14,7 процента, а расценки на электричество обрушились сразу на 46,2 процента. Такое падение стало рекордным за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1949 года, сообщает Федеральное статистическое управление (Destatis), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Значительно подешевели также удобрения - на 42,9 процента год к году, энергоносители (33,5 процента) и древесина (20,8 процента). В то же время продовольствие в Германии выросло в цене на 5,5 процента, а, например, стоимость сахара для потребителей взлетела по сравнению с сентябрем 2022 года на 84,7 процента.