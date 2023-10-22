ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по террористам у границы с Ливаном

Армия обороны Израиля нанесла удар по группе боевиков, которые пытались запустить в сторону еврейского государства противотанковые ракеты. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По их словам, это произошло у границы Израиля с Ливаном. Боевики собирались запустить ракеты по северной общине Авивим.

"Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛа выявили террористическую ячейку, пытавшуюся запустить противотанковые ракеты в направлении района Авивим вдоль границы с Ливаном. Солдаты ЦАХАЛа нанесли удар по ячейке до того, как она смогла совершить нападение", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.