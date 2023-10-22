Израиль объявил эвакуацию еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном. Соответствующее совместное заявление двух ведомств распространила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на дополнительные населенные пункты на севере Израиля. В план добавлены 14 населенных пунктов: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цивон и Рамот-Нафтали", - говорится в заявлении.

"Добавление населенных пунктов было одобрено министром обороны Йоавом Галантом. Некоторое время назад Северное командование проинформировало об этом решении глав местных властей. План будет реализовываться главами муниципалитетов, Министерством внутренних дел и Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны Израиля", - добавили в пресс-службе.

20 октября Минобороны Израиля и ЦАХАЛ объявили об эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на севере страны близ границы с Ливаном.