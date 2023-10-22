В США предупредили о риске Армагеддона из-за Байдена

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке грозит обернуться Армагеддоном. Об этом он написал в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Макгрегор предупредил о риске Армагеддона из-за решений президента США Джо Байдена. По его словам, в сложившейся ситуации трудно избежать кризиса.

"Джо Байден заверил Биньямина Нетаньяху, что если "Хезболла" нападет на севере, он задействует нашу авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя для Израиля", - отметил он.