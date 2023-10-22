Израиль пообещал нарастить число ударов по сектору Газа

Израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы усилим наши атаки, уменьшим количество наших потенциальных потерь, с сегодняшнего дня мы увеличиваем количество атак на сектор, именно поэтому мы призвали жителей севера сектора Газа эвакуироваться на юг сектора Газа, и следующий этап будет таким, каким мы посчитаем нужным с точки зрения оптимальных для нас условий", - сказал он на вечернем брифинге.

"Мы хотим сказать жителям северной части сектора Газа: для спасения ваших жизней эвакуируйтесь на юг сектора. Вам нужно эвакуироваться на юг сектора Газа. Гуманитарная помощь заходит только на юг сектора Газа, мы хотим убедиться, что вода, лекарства и продукты поступают только в тот гуманитарный район, который мы назначили, это все находится к югу от реки Газа и города Газы", - добавил представитель армии.

Хагари добавил, что главная цель израильских военных сейчас - "ликвидация командиров ХАМАС, главное - воздать ущерб тем, кто активно участвовал в террористической атаке 7 октября" против Израиля. "Мы готовимся к следующему этапу - наземной операции", - добавил он. "Мы должны войти в новую фазу войны в наилучших [для Израиля] условиях, а не следуя тому, что кто-то говорит нам", - отметил также представитель израильской армии.

"Еще раз хочу подчеркнуть: наша цель - это сектор Газа. Такую задачу нам поставило политическое руководство. С другой стороны, мы всегда смотрим на все угрозы, которые есть на Ближнем Востоке. Сегодня есть немало событий, инцидентов на севере нашей страны, мы обороняемся и атакуем", - сказал он в ответ на вопрос о ситуации на северной границе Израиля, где со стороны Ливана обстрелы израильской территории в последние дни регулярно осуществляют сторонники шиитской организации "Хезболлах". "Мы смотрим на весь Ближний Восток. Если будет какое-то развитие событий, мы будем реагировать на эти сценарии", - добавил представитель армии.

С каждым днем нарастает напряженность на северной границе, где регулярно фиксируются обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армии, целью становятся объекты "Хезболлах".