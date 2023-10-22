https://news.day.az/world/1608568.html Турецкий Красный полумесяц отправит топливо в сектор Газа
Турецкий Красный полумесяц отправит топливо в сектор Газа
Турецкий Красный полумесяц предоставит Палестинскому Красному полумесяцу 400 000 литров топлива, которое покроет 30-дневные потребности всех больниц и машин скорой помощи в секторе Газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, помимо топлива, Палестинский Красный полумесяц получит поддержку в размере 600 тысяч долларов.
Команда Турецкого Красного полумесяца в Египте продолжает работать с Египетским Красным полумесяцем над координацией гуманитарной помощи, доставляемой из Турции и отправляемой в сектор Газа.
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