Турецкий Красный полумесяц отправит топливо в сектор Газа

Турецкий Красный полумесяц предоставит Палестинскому Красному полумесяцу 400 000 литров топлива, которое покроет 30-дневные потребности всех больниц и машин скорой помощи в секторе Газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, помимо топлива, Палестинский Красный полумесяц получит поддержку в размере 600 тысяч долларов.

Команда Турецкого Красного полумесяца в Египте продолжает работать с Египетским Красным полумесяцем над координацией гуманитарной помощи, доставляемой из Турции и отправляемой в сектор Газа.