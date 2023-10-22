Британия заявила о невозможности эвакуировать своих граждан из Газы

Эвакуация британцев из сектора Газа невозможна, пока ситуация в анклаве остается напряженной с точки зрения безопасности. Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, слова которого приводит еженедельная газета The Sunday Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы свяжемся с британскими гражданами [по вопросу эвакуации] только тогда, когда будем уверены [в безопасности]. Пройдет еще немало времени, когда они смогут надежно и безопасно покинуть Газу. Сейчас ситуация не способствует этому", - сказал он. Клеверли отметил, что Лондон работает с партнерами в регионе для обеспечения эвакуации нескольких сотен британцев из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе с Египтом.

В субботу через этот КПП в анклав были доставлены первые грузы с гуманитарной помощью. "20 грузовиков - это хорошее начало. В конечном счете мы хотим видеть больше [поставок гуманитарной помощи]. Мы хотим, чтобы КПП "Рафах" стал достаточно безопасным для того, чтобы иностранные граждане могли покинуть Газу", - добавил глава Форин оффиса.