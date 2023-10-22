https://news.day.az/world/1608572.html "Позор!" - премьера Канады освистали - ВИДЕО
"Позор!" - премьера Канады освистали - ВИДЕО
Мусульмане прогнали премьер-министра Канады Джастина Трюдо из мечети в Торонто, обвинив его в лицемерии по отношению к происходящему между Палестиной и Израилем конфликту. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщил Toronto Sun, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
На кадрах видно, что Трюдо покинул мечеть под крики "Позор!".
"Сколько палестинцев ещё должно умереть, чтобы огонь прекратился?!" - такими словами встретили его на улице демонстранты.
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