"Позор!" - премьера Канады освистали

Мусульмане прогнали премьер-министра Канады Джастина Трюдо из мечети в Торонто, обвинив его в лицемерии по отношению к происходящему между Палестиной и Израилем конфликту. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщил Toronto Sun, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

На кадрах видно, что Трюдо покинул мечеть под крики "Позор!".

"Сколько палестинцев ещё должно умереть, чтобы огонь прекратился?!" - такими словами встретили его на улице демонстранты.