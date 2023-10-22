В Израиле заявили о втягивании Ливана в войну

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) считают, что спонсируемая Ираном группировка "Хезболла" втягивает Ливан в войну. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус, его слова приводит газета The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

""Хезболла" втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не выиграет, но может многое потерять. Они нагнетают ситуацию", - предупреждает представитель ЦАХАЛ.

Конрикус заявил, что группировка ведет "очень, очень опасную игру". По его словам, атак со стороны "Хезболлы" с каждым днем становится все больше и больше. Он предложил ливанским властям задуматься над тем, готово ли арабское государство поставить под угрозу процветание и суверенитет "ради террористов в секторе Газа".