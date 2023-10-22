В Ираке нанесли ракетный удар по военной базе США

Бойцы шиитских вооруженных отрядов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", атаковали утром военную базу США Айн-эль-Асад в провинции Анбар. Как сообщил телеканал Al Hadath, по базе было выпущено несколько ракет. О последствиях удара сведений не приводится, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

19 и 20 октября база Айн-эль-Асад подвергалась нападениям беспилотных летательных аппаратов.

20 октября была отражена атака двух беспилотников на военный аэродром Харир в окрестностях административного центра Эрбиль (425 км от Багдада). Иракским средствам ПВО удалось также сбить один из БПЛА над американской базой Кэмп-Виктория, которая расположена в районе международного аэропорта Багдада.

Ранее бойцы шиитских отрядов потребовали от США вывести своих военнослужащих из Ирака и других стран Ближнего Востока. В заявлении подчеркивалось, что "американские войска должны немедленно покинуть регион, иначе их базы будут постоянно подвергаться нападениям".