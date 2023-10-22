Столкнулись военные корабли Китая и Филиппин

Опасные маневры кораблей морской полиции Китая привели к их столкновению с кораблями военно-морских сил и береговой охраны Филиппин в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом говорится в распространенном заявлении Национальной оперативной группы правительства Филиппин в Западно-Филиппинском море (филиппинское название ЮКМ - прим. ТАСС), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, один инцидент произошел в воскресенье утром во время выполнения задачи по ротации личного состава, размещенного на корабле Sierra Madre. В результате "опасных маневров судна береговой охраны Китая" произошло его столкновение с кораблем снабжения военно-морских сил Филиппин. В другом инциденте китайское судно береговой охраны столкнулось с филиппинским в районе отмели Аюнгин.

"Национальная оперативная группа в Западно-Филиппинском море самым решительным образом осуждает последние опасные, безответственные и незаконные действия морской полиции Китая, нарушающие суверенные права и юрисдикцию Филиппин", - говорится в сообщении.

В спорных акваториях ЮКМ периодически возникают инциденты между филиппинскими и китайскими судами. Так, в августе судно береговой охраны Китая применило водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных на корабле Sierra Madre на отмели Аюнгин, которую Пекин считает своей территорией.

В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в ЮКМ, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.