Автор: Мехти Ахмедзаде

Президент Франции Эммануэль Макрон может прибыть в Израиль 24 октября, сообщает израильский телеканал i24News.

Напомним, что 20 октября Макрон рассказал о встрече с родственниками граждан республики, оказавшихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Он пообещал французам сделать все возможное для освобождения людей и возвращения их домой. Кроме того, французкий лидер собирается "внести свой вклад в стабилизацию ситуации" на ближнем востоке.

Елисейский дворец пока никак не подтвердил данную информацию. Израильская сторона также не делала заявлений, касающихся возможного визита французского "миротворца" в страну, но как показывает практика, куда бы ни сувал Макрон свой нос, там начинается ещё больший хаос, чем было до его вмешательства.

Ситуация на Южном Кавказе и африканских странах - тому пример.

Как известно, в Африке постоянно неспокойно ввиду колониальной политики Франции, а на Южном Кавказе, после победы Азербайджана и его мирных инициатив, Макрон решил вооружать Армению, чтобы расшатать достигнутую стабильность.

Благодаря "мирному вмешательству" Макрона провалился и брюссельский формат.

Поэтому, учитывая эти "достижения" французского лидера, немудрено, что с его приездом в Израиль ситуация станет лишь хуже.