Китай призвал ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку

Специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь призвал ООН как можно скорее созвать влиятельную и масштабную мирную конференцию для урегулирования палестино-израильского конфликта. Его слова приводятся на официальном сайте внешнеполитического ведомства Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Организация Объединенных Наций должна способствовать скорейшему созыву более авторитетной, более влиятельной и более масштабной международной мирной конференции", - сказал Чжай Цзюнь.

Китайский дипломат отметил, что эскалация палестино-израильского конфликта в очередной раз доказала, что палестинский вопрос нельзя игнорировать или предавать забвению. Он подчеркнул, что выходом из замкнутого круга палестино-израильского конфликта может стать возвращение к плану "Два государства для двух народов" и создание независимого палестинского государства.