Евросоюз может продлить чрезвычайный лимит цены на газ

Евросоюз рассматривает возможность продления чрезвычайного ограничения цен на газ, введенного в феврале, из-за опасений, что конфликт на Ближнем Востоке и диверсии на газопроводе могут вновь поднять цены зимой. Об этом сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает издание, Еврокомиссия в презентации для стран ЕС отметила, что с введением лимита цен не наблюдалось негативных последствий, а цены на газ снизились почти на 90% по сравнению с прошлым годом.

Ограничение цены в $180 за мегаватт в час вводится, если она превышает этот уровень три дня подряд. По словам дипломатов ЕС, несмотря на снижение цен и заполнение хранилищ, поставки газа зимой могут пострадать из-за конфликта Израиля и ХАМАСа и возможных диверсий.

Дипломаты и чиновники ЕС в беседе с Financial Times отметили, что, несмотря на падение цен на энергоресурсы и рекордное заполнение газовых хранилищ в Европе, поставки газа зимой могут быть затронуты войной Израиля и ХАМАСа, а также потенциальными актами саботажа газовой инфраструктуры.

По их словам, взрыв газопровода в Балтийском море ранее в этом месяце вызывает обеспокоенность, и "было бы неплохо иметь страховочную сетку". На пике энергетического кризиса цены достигали более 300 евро за МВт⋅ч, но не в течение длительного периода времени.