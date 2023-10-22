США отправят Израилю обещанное Украине оружие

США передадут Израилю несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, которые должны были отправить на Украину, сообщает The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль", - заявил изданию представитель Пентагона.

Отмечается, что Украина и Израиль ведут разные виды войн и испытывают разные потребности в оружии, но некоторые системы вооружений вскоре могут оказаться в дефиците, если боевые действия будут длиться месяцами.

Между тем президент США Джо Байден дал понять, что Соединенные Штаты не ставят одну войну выше другой, пишет автор статьи.