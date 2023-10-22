Тайфун "Санба" бушует на юге Китая

Тайфун "Санба" продолжает наносить ущерб городам на юге Китая, тысячи людей ожидают эвакуации, передает Day.Az со ссылкой на "Хабар 24".

В провинции Гуанси затоплены целые деревни, резко поднялся уровень воды в местной реке.

По данным Национального метеорологического центра, ранее тайфун обрушился на прибрежную зону провинции Хайнань, затем стихия распространилась и по другим регионам. Из затопленных районов спасатели вывозят людей на резиновых лодках. Более 4,3 тыс. человек сейчас находятся во временных убежищах.

Метеорологи ожидают, что ситуация станет чуть стабильнее к вечеру воскресенья: к тому моменту осадки должны прекратиться.