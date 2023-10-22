17 грузовиков с гумпомощью для жителей Газы въехали в сектор из Египта
17 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей палестинского сектора Газа проехали через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта с анклавом, передает Day.Az.
В их числе три грузовика Египетского общества Красного Полумесяца.
Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.
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