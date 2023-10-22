США добиваются от Великобритании признания КСИР террористической организацией
США хотят добиться от Великобритании признания Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией. Как сообщает газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, представители США в частном порядке поднимают этот вопрос на встречах со своими британскими коллегами, не ограничиваясь публичными призывами к союзникам Вашингтона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее на этой неделе глава британской государственной комиссии по вопросам борьбы с терроризмом Робин Симкокс заявил о давно назревшей необходимости объявить КСИР террористической группировкой с тем, чтобы участие в ее деятельности и оказание ей поддержки стали уголовными преступлениями в Соединенном Королевстве. Член правящей Консервативной партии Лиам Фокс, возглавлявший Минобороны королевства в 2010-2011 годах, также заявил The Sunday Telegraph, что Вашингтон ожидает от Лондона соответствующего шага.
"Если Великобритания хочет сохранить влияние в регионе, она не должна создавать впечатление страны, которая делает все последней", - отметил экс-министр.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре