В НАТО рассказали о риске конфликта в Арктике

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что в Арктике может разгореться конфликт из-за дружеских отношений России и Китая. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, альянс обеспокоен судоходством КНР по российскому Северному морскому пути, а также возможностью того, что китайские коммерческие и научные интересы могут стать предшественником китайского военного присутствия в Арктике.

"Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые", - отметил Бауэр.