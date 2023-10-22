В США раскрыли опасность ракет ATACMS

Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи назвал безответственной поставку американских ракет ATACMS Украине. Об этом он написал в статье для журнала Responsible Statecraft, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пичи раскрыл опасность ракет ATACMS и подчеркнул, что они представляют угрозу для мирного населения Украины.

"Решение администрации [президента США Джо] Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия", - отметил он.