В Италии допустили ужесточение пограничного контроля
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил в интервью Corriere della Sera, что Рим может прибегнуть к новому ужесточению пограничного контроля после его введения на границе со Словенией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Крозетто отметил, что необходимость закрытия границ рассматривается в зависимости от событий.
"Если завтра два-три миллиона сирийцев, живущих сегодня в Ливане, отправятся в Европу, что вы сделаете, сохраните границы открытыми?" - сказал министр.
Он добавил, что не может понять, как можно полагать, что в Италию не будут проникать одиночные террористы под видом мигрантов.
"Когда в Европу по морю прибывают десятки тысяч мигрантов, по статистике очевидно, что высадится кто-то, кто не будет ангелом. Для потенциальных террористов это лучший способ попасть в Италию", - указал Крозетто.
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