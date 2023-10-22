В Италии допустили ужесточение пограничного контроля

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил в интервью Corriere della Sera, что Рим может прибегнуть к новому ужесточению пограничного контроля после его введения на границе со Словенией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Крозетто отметил, что необходимость закрытия границ рассматривается в зависимости от событий.

"Если завтра два-три миллиона сирийцев, живущих сегодня в Ливане, отправятся в Европу, что вы сделаете, сохраните границы открытыми?" - сказал министр.

Он добавил, что не может понять, как можно полагать, что в Италию не будут проникать одиночные террористы под видом мигрантов.

"Когда в Европу по морю прибывают десятки тысяч мигрантов, по статистике очевидно, что высадится кто-то, кто не будет ангелом. Для потенциальных террористов это лучший способ попасть в Италию", - указал Крозетто.