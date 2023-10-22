Израильская армия извинилась перед Египтом

Израильские военные по ошибке обстреляли один из постов Египта рядом с границей, обстоятельства инцидента выясняются.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Некоторое время назад танк Армии обороны Израиля случайно выстрелил и попал по египетскому посту рядом с границей в районе Керем-Шалома. Обстоятельства инцидента сейчас расследуются, подробности выясняются", - говорится в сообщении.

Израильские военные сразу извинились за эту ошибку. "Армия обороны Израиля выражает сожаление по поводу этого инцидента", - указали в пресс-службе.