https://news.day.az/world/1608654.html Израильская армия извинилась перед Египтом
Израильская армия извинилась перед Египтом
Израильские военные по ошибке обстреляли один из постов Египта рядом с границей, обстоятельства инцидента выясняются.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
"Некоторое время назад танк Армии обороны Израиля случайно выстрелил и попал по египетскому посту рядом с границей в районе Керем-Шалома. Обстоятельства инцидента сейчас расследуются, подробности выясняются", - говорится в сообщении.
Израильские военные сразу извинились за эту ошибку. "Армия обороны Израиля выражает сожаление по поводу этого инцидента", - указали в пресс-службе.
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