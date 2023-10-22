Южная Корея и Саудовская Аравия подпишут меморандумы на $15,6 млрд

Республика Корея и Саудовская Аравия в ходе визита южнокорейского президента Юн Сок Ёля в королевство планируют подписать 51 меморандум о взаимопонимании на сумму $15,6 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на офис южнокорейского лидера.

Меморандумы будут подписаны 22 и 23 октября во время инвестиционного форума и церемонии 50-летия сотрудничества между странами в сфере строительства. Документы затрагивают различные отрасли, в том числе торговлю нефтью, водородную энергетику, продовольствие. Меморандум будет подписан между статистическими управлениями. Во время визита наследного принца Саудовской Аравии в Республику Корея в 2022 году стороны подписали меморандумы на $29 млрд.

22 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели переговоры в Эр-Рияде. Стороны договорились "развивать ориентированное на будущее стратегическое партнерство". Наследный принц заявил, что надеется укрепить сотрудничество с Сеулом как одним из главных партнеров в реализации плана национального развития Vision 2030, который подразумевает преодоление зависимости экономики страны от нефтяной отрасли.

Юн Сок Ёль попросил арабское государство содействовать участию южнокорейских компаний в крупных проектах, таких как строительство города Неом. По словам президента, Южная Корея - оптимальный партнер для Эр-Рияда в "эпохе после нефти". Юн Сок Ёль хотел бы видеть расширение сотрудничества не только в энергетике и строительстве, но и в технологических отраслях, таких как производство автомобилей и кораблей, в культуре и туризме.

Южнокорейский лидер выразил надежду, что Саудовская Аравия поспособствует стабильности на рынке энергоресурсов. Во время обсуждения ситуации на Ближнем Востоке президент добавил, что Сеул готов предоставить гуманитарную помощь.