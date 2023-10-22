https://news.day.az/world/1608667.html Дипломатическому персоналу США в Ираке поручили эвакуироваться
Дипломатическому персоналу США в Ираке поручили эвакуироваться
Государственный департамент США предписал некоторым сотрудникам покинуть представительства страны в Ираке в связи с возросшими угрозами безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в опубликованном в воскресенье на сайте ведомства сообщении.
"Государственный департамент распорядился (...) об отъезде некоторых сотрудников правительства США из посольства США в Багдаде и генконсульства США в Эрбиле в связи с возросшими угрозами безопасности персонала и интересов США", - заявили в госдепе.
Жителям США по-прежнему рекомендуется отказаться от поездок в Ирак.
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