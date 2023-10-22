В Израиле заявили о наращивании ударов по Газе

Израильские военные продолжают наращивать интенсивность ударов по северной части сектора Газа и вновь призывают местное население срочно переместиться в южную часть анклава.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы увеличиваем число и наращиваем темп атак на столицу - город Газу. Я повторяю ежедневно и вновь говорю сегодня: жители севера Газы, вы видите, что мы наращиваем темп [ударов], перемещайтесь на юг, <...> мы создали там специальные условия, там есть гуманитарное оборудование, лекарства, продукты питания и вода для ваших нужд", - сказал он на вечернем брифинге.

Хагари добавил, что "очень многие жители Газы" уже эвакуировались в указанный район. "Тот, кто не сделал этого, рискует собой", - предостерег представитель израильской армии.

Он также подчеркнул, что основными целями ударов Израиля являются "террористы и их инфраструктура", а главная задача текущей фазы операции - подготовить почву для входа в анклав сухопутных подразделений. "Мы должны продолжать атаковать с воздуха, чтобы снизить риски для наших солдат к моменту начала наземной операции. Мы делаем все, чтобы снизить риски для нашей армии. Мы усилили атаки и будем продолжать действовать подобным образом, пока не начнем наземную операцию в самых оптимальных для Армии обороны Израиля условиях", - указал представитель военных.

Вместе с тем он вновь отказался говорить о конкретных сроках возможного начала наземной операции. Отвечая на вопрос о ее временных рамках, он напомнил, что политическое руководство страны поставило перед военными три задачи: уничтожить управленческую структуру ХАМАС, уничтожить военный потенциал организации и освободить всех заложников, находящихся в руках ХАМАС. По его словам, армия "действует по всем направлениям и любыми способами", чтобы выполнить эти задачи. "Мы готовы к наземной операции. Когда правительство примет решение, мы будем действовать", - подытожил Хагари.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.