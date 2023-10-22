В Палестине назвали визит Байдена в Израиль катастрофической ошибкой

Экстренный визит солидарности, с которым президент США Джо Байден находился в среду в Израиле, является катастрофической ошибкой.

Такое мнение высказал член Палестинского законодательного совета (однопалатный парламент страны) Мустафа Баргути в интервью телекомпании CBS.

"Я не понимаю, почему президент Соединенных Штатов приезжает сюда и вместо того, чтобы сказать Израилю: "Довольно. Вы хотели отреагировать? Вы отреагировали. Вы уже убили 4 тыс. палестинцев. Остановитесь". Вместо этого он подталкивает их к вторжению, наземному вторжению", - подчеркнул руководитель группы "Палестинская национальная инициатива" Баргути.

Отвечая на вопрос, считает ли он визит Байдена в Израиль катастрофической ошибкой, депутат подчеркнул: "Она катастрофическая по трем причинам". "Во-первых, это был колоссальный провал в политическом и дипломатическом плане. Как я уже говорил, никто не хочет с ним встречаться, кроме израильтян. Во-вторых, это стратегическая ошибка, потому что он втягивает Соединенные Штаты в очень опасную зону, где совершаются военные преступления. И в-третьих, потому что он закрепляет ситуацию с отсутствием мирного процесса", - добавил Баргути.

Депутата спросили, как он видит урегулирование палестино-израильского конфликта. "Есть только один сценарий, другого не существует. Немедленное изменение поведения западных лидеров, которые сейчас участвуют в подталкивании [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху к совершению этих военных преступлений", - отметил он.

"Соединенные Штаты - единственная страна, которая имеет реальные рычаги влияния на Израиль. И они должны сказать Израилю: "Остановитесь. Хватит. Давайте прекратим огонь. Давайте проведем немедленный обмен пленными, чтобы все израильские пленные вернулись домой в целости и сохранности. Давайте начнем настоящий мирный процесс, чтобы устранить корни проблемы - оккупацию и систему апартеида", - считает Баргути.