Россия и Иран обнулят таможенные пошлины

Россия и Иран согласовали отменить пошлины на ввозимые товары из обеих стран, сообщил член Совместной ирано-российской торговой палаты Камбиз Мерказеми, передает Day.Az.

"По мере развития коммерческих отношений между Ираном и странами Евразии, проблемы, связанные с таможенными операциями, тарифами и конкуренцией на рынке, будут решены до конца года по персидскому календарю, что соответствует марту 2024 года", - сказал он.

Мерказеми также подчеркнул, что инфраструктура для внедрения соглашения о свободной торговле развивается "с опережающей скоростью" благодаря тесному взаимопониманию между иранскими и российскими представителями, участвующими в переговорах.