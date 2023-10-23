Россия и Иран обнулят таможенные пошлины
Россия и Иран согласовали отменить пошлины на ввозимые товары из обеих стран, сообщил член Совместной ирано-российской торговой палаты Камбиз Мерказеми, передает Day.Az.
"По мере развития коммерческих отношений между Ираном и странами Евразии, проблемы, связанные с таможенными операциями, тарифами и конкуренцией на рынке, будут решены до конца года по персидскому календарю, что соответствует марту 2024 года", - сказал он.
Мерказеми также подчеркнул, что инфраструктура для внедрения соглашения о свободной торговле развивается "с опережающей скоростью" благодаря тесному взаимопониманию между иранскими и российскими представителями, участвующими в переговорах.
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