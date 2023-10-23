Египет планирует отправить грузовики с гуманитарной помощью в Газу

23 октября из Египта планируется отправить колонну из 40 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, сообщают арабские СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, в понедельник пункт пропуска Рафах на границе Египта с сектором Газа будет вновь открыт для доставки гуманитарных грузов.

Ранее сообщалось, что в приграничной зоне были слышны взрывы. В результате открытого огня вблизи египетской границы, проезд транспортных средств был остановлен.