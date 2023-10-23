https://news.day.az/world/1608675.html Египет планирует отправить грузовики с гуманитарной помощью в Газу
Египет планирует отправить грузовики с гуманитарной помощью в Газу
23 октября из Египта планируется отправить колонну из 40 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, сообщают арабские СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, в понедельник пункт пропуска Рафах на границе Египта с сектором Газа будет вновь открыт для доставки гуманитарных грузов.
Ранее сообщалось, что в приграничной зоне были слышны взрывы. В результате открытого огня вблизи египетской границы, проезд транспортных средств был остановлен.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре