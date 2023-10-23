В лагере беженцев в секторе Газа погибли 13 человек

В результате обстрелов лагеря беженцев в секторе Газа погибли 13 человек, передает Day.Az.

Согласно информации, обстрелу подверглись два жилых дома и албанская мечеть в лагере беженцев в городе Джабалия на севере сектора Газа.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.