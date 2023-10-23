https://news.day.az/world/1608679.html В лагере беженцев в секторе Газа погибли 13 человек
В лагере беженцев в секторе Газа погибли 13 человек
В результате обстрелов лагеря беженцев в секторе Газа погибли 13 человек, передает Day.Az.
Согласно информации, обстрелу подверглись два жилых дома и албанская мечеть в лагере беженцев в городе Джабалия на севере сектора Газа.
Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
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