ХАМАС не дает иностранным гражданам покинуть сектор Газа

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС создают препятствия для иностранных граждан, которые хотят покинуть территорию сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CBS.

Отвечая на вопрос, препятствуют ли боевики движения выезду американцев из Газы, руководитель Госдепартамента отметил: "Совершенно верно". "Вопрос о предоставлении возможности покинуть сектор Газа тем, кто этого хочет, - гражданским лицам из третьих стран, включая американцев, - находится в компетенции ХАМАС", - сказал Блинкен.

"У нас есть американские госслужащие по другую сторону границы в Египте, консульские работники", - добавил он, отказавшись уточнить, находятся ли в настоящее время в Газе американские госслужащие.

По словам госсекретаря, США хотят "убедиться в существовании стабильной возможности доставки продовольствия, медикаментов, воды и всего того, что необходимо людям" в секторе Газа. "В то же время <...> необходимо помнить, что Израиль должен сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось, - добавил он, говоря об атаке боевиков. - Замораживание ситуации позволит ХАМАС остаться на той же позиции и повторить то, что оно уже сделало". Блинкен считает, что израильтяне и палестинцы должны "работать вместе, вместе ходить в школу, вместе вести бизнес, ездить в страны друг друга".